В Киеве частично на месяц перекроют перекресток Владимирской и Хмельницкого

Дорожники будут ремонтировать просадки покрытия с 8 ноября по 8 декабря.

С 8 ноября по 8 декабря в Шевченковском районе Киева частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в КГГА.

На этом участке дорожники будут устранять просадки дорожного покрытия. Из-за высокой интенсивности движения работы будут проводиться поэтапно, сохраняя частичный доступ к проезду.

Коммунальная корпорация извинилась за временные неудобства и призвала водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

