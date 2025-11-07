Практика судів
  1. В Україні

У Києві частково на місяць перекриють перехрестя Володимирської та Хмельницького

22:36, 7 листопада 2025
Дорожники ремонтуватимуть просадки покриття з 8 листопада до 8 грудня.
З 8 листопада по 8 грудня в Шевченківському районі Києва частково обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького. Про це повідомили в КМДА.

На цій ділянці дорожники усуватимуть просадки дорожнього покриття. Через високу інтенсивність руху роботи проводитимуть поетапно, зберігаючи частковий доступ до проїзду.

Комунальна корпорація вибачилася за тимчасові незручності та закликала водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

