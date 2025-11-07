Бесплатные 3000 км: каждый сможет совершить 4 поездки или 2 поездки туда-обратно, — Укрзализныця

Программа УЗ-3000 заработает в два этапа: в декабре стартует пилотный с прифронтовых территорий, — председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Програму «УЗ-3000» планируют реализовывать поэтапно. Сначала предусмотрен пилотный запуск в декабре, который начнётся с прифронтовых территорий. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передаёт Громадське.

В настоящее время предполагается, что программа «УЗ-3000» продлится четыре месяца — в январе–феврале и октябре–ноябре 2026 года. Ежемесячно по этой программе будет доступно до 250 тысяч мест, которые обычно остаются пустыми в менее популярных вагонах. Таким образом, всего может быть предложено до одного миллиона мест.

«Стоит задача в декабре [2025 года] провести пилот. Но это будет ограниченный запуск, больше для прифронтовых общин. Потому что декабрь в целом — это период высокого сезона, и мы не можем предложить слишком много мест на дальние расстояния. Более активный период начнётся после праздников. Январь и февраль для нас традиционно являются низким сезоном», — сказал Перцовский.

Он призвал местные общины и организаторов мероприятий воспользоваться этой возможностью и планировать поездки в это время: «И вам хорошо, и нам это не создаёт дополнительных проблем».

«Для прифронтовых общин, где есть социально важная потребность — в частности, когда происходят обстрелы, частые отключения электричества — нужно дать людям возможность отдохнуть и поехать. Мы найдём определённые возможности для этого уже в декабре», — добавил Перцовский.

Предполагается, что каждый пользователь сможет совершить до четырёх поездок — или две поездки туда и обратно. Купить билет можно будет только для себя и одного ребёнка. Кроме авторизации через «Дію», планируется также внедрить идентификацию с помощью онлайн-банкинга.

