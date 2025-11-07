Практика судів
Безкоштовні 3000 км: кожен зможе здійснити 4 поїздки або 2 поїздки туди-назад, — Укрзалізниця

21:15, 7 листопада 2025
Програма «УЗ-3000» запрацює у два етапи: у грудні стартує пілотний з прифронтових територій, — голова правління УЗ Олександр Перцовський.
Програму «УЗ-3000» планують реалізовувати поетапно. Спочатку передбачено пілотний запуск у грудні, який стартує з прифронтових територій. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовськийпередає Громадське.

Наразі передбачається, що програма «УЗ-3000» триватиме чотири місяці — у січні–лютому та жовтні–листопаді 2026 року. Щомісяця за цією програмою буде доступно до 250 тисяч місць, які залишають пустими в менш популярних вагонах. Тобто загалом максимум до мільйона місць може бути запропоновано.

«Є задача в грудні [2025 року] запілотувати. Але це буде обмежений пілот більше для прифронтових громад. Тому що грудень загалом є періодом високого сезону, ми не можемо дуже багато місць за кілометри запропонувати. А більш активний період буде після саме свят. Січень та лютий — це для нас традиційно низький період», — сказав Перцовський.

Він закликав місцеві громади та організаторів подій принагідно скористатися цією можливістю та організовувати подорожі у цей час: «І вам добре, і нам це не створює додаткових проблем».

«Для прифронтових громад, там де є соціально важлива потреба, зокрема коли їх обстрілюють, багато знеструмлень, дати людям можливість підтримати їх і поїхати — ми знайдемо вже певні можливості протягом грудня», — сказав Перцовський.

Передбачається, що кожен користувач зможе здійснити до чотирьох поїздок — або дві поїздки в обидва боки. Придбати квиток дозволятиметься лише для себе та однієї дитини. Окрім авторизації через «Дію», планується також запровадити ідентифікацію за допомогою онлайн-банкінгу.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати масштабний пакет програм, які почнуть діяти вже у грудні. За його словами, так званий пакет «зимової підтримки» має стати відчутною допомогою для громадян у холодний сезон.

Одним із напрямів стане транспортна підтримка – «3000 кілометрів», яка дасть можливість українцям безкоштовно подорожувати країною на певну відстань.

В Укрзалізниці кажуть, що «3000 кілометрів» покликані розвантажити пікові періоди.

