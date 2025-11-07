Практика судов
ОПК Украины в 2026 году может достичь $60 млрд – СНБО

21:46, 7 ноября 2025
Украинская оборонка оценивает дальнобойные возможности 2026 года в $35 млрд.
На 2026 год потенциал дальнобойных возможностей Украины оценивается в более чем $35 млрд, а вся оборонная отрасль может достичь $60 млрд. Об этом сообщили секретарь СНБО Рустем Умеров и советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин во время встречи с журналистами.

По словам Камышина, 2025 год стал периодом масштабного развертывания производства дальнобойных средств поражения, а в 2026 году ожидается дальнейший рост объемов. Общий потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса составляет около $35 млрд в год, но финансирование покрывает только половину производственных возможностей.

Поскольку Украина не может обеспечить необходимый объем средств ни из государственного бюджета, ни за счет международной помощи, следовательно, «часть производства будет работать на контролируемый экспорт в дружественные страны — это инструмент самофинансирования», — отметил Камышин.

