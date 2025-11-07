ОПК України у 2026 році може сягнути $60 млрд – РНБО

Українська оборонка оцінює далекобійні спроможності 2026 року в $35 млрд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 2026 рік потенціал далекобійних спроможностей України оцінюється у понад $35 млрд, а вся оборонна галузь може досягти $60 млрд. Про це повідомили секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін під час зустрічі з журналістами.

За словами Камишіна, 2025 рік став періодом масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а в 2026 році очікується подальше зростання обсягів. Загальний потенціал українського оборонно-промислового комплексу становить близько $35 млрд на рік, але фінансування покриває лише половину виробничих можливостей.

Оскільки Україна не може забезпечити необхідний обсяг коштів ні з державного бюджету, ні за рахунок міжнародної допомоги, отже, «частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн – це інструмент самофінансування», — зазначив Камишін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.