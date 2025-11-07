В Черниговской области двое подростков, собирая грибы, подорвались на обломках сбитого дрона

В лесу под Новгород-Северским взорвались обломки дрона.

В Новгород-Северском районе Черниговской области двое 15-летних парней получили осколочные ранения в результате взрыва части сбитого вражеского беспилотника. Об этом сообщила ГСЧС.

Инцидент произошел, когда подростки, собирая грибы в лесу, подошли слишком близко к обломкам дрона, после чего устройство взорвалось.

Спасатели подчеркивают: не приближайтесь к обломкам беспилотников или неизвестным предметам. В случае обнаружения подозрительных объектов необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 102.

