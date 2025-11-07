На Чернігівщині двоє підлітків, збираючи гриби, підірвалися на уламках збитого дрона

У лісі під Новгород-Сіверським вибухнули уламки дрона.

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення внаслідок вибуху частини збитого ворожого безпілотника. Про це повідомила ДСНС.

Інцидент стався, коли підлітки, збираючи гриби в лісі, підійшли надто близько до уламків дрона, після чого пристрій здетонував.

Рятувальники наголошують: не наближайтеся до уламків безпілотників чи невідомих предметів. У разі виявлення підозрілих об’єктів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

