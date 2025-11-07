Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

Война меняет людей, но не отменяет закон. Это подтвердил Запорожский окружной административный суд. 22 октября 2025 года он вынес решение по делу №280/1131/25. На первый взгляд, данное производство выглядело обыденным, но на деле оно показало, как в Украине работает право даже в военное время. Это стало важным напоминанием: свобода передвижения – не милость государства, а неотъемлемое право, которое нельзя отбирать без веских оснований.

Истцом в этом деле стал мужчина, который дважды пытался выехать из Украины: сначала через пункт пропуска «Шегини», затем – через «Краковец». Оба раза пограничники ему отказали, ссылаясь на то, что «в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация о воинском учете». Хотя согласно законодательству истец имел все основания для выезда. Он – многодетный отец, получил право на отсрочку от мобилизации. У него были свидетельства о рождении троих детей и справка из территориального центра комплектования. Но ни один из этих документов не убедил пограничников. В отказе было указано, что в Едином реестре призывников «отсутствует информация о воинском учете». А значит, единственным документом, подтверждающим право на выезд, является военный билет или временное удостоверение с соответствующей отметкой. Фактически в Госпогранслужбе решили: если электронная база «не видит» человека – значит, его права не подтверждены.

С таким шаблонным подходом запорожская Фемида не согласилась: «Суд отмечает, что само лишь указание на отсутствие документов не является достаточным основанием для отказа лицу в пересечении государственной границы Украины, поскольку уполномоченным должностным лицом ответчика должны быть указаны объективные обстоятельства, которые препятствуют пересечению государственной границы Украины, с обязательным перечислением необходимых документов, которые следует предоставить, в данном случае – истцом, и с оценкой тех документов, что были предоставлены лицом. В данном случае ответчиком недостатков относительно представленных истцом документов не установлено и не указано в соответствующих решениях. Таким образом, спорные решения не являются обоснованными, а следовательно, не могут считаться законными и подлежат отмене».

Как показывает практика, такие случаи повторяются во многих аналогичных делах. Война принесла в Украину не только боль и страх, но и новую бюрократическую привычку – решать человеческие судьбы одним росчерком пера. Отказы в выезде нередко заполняются как обычные формуляры – без анализа конкретных обстоятельств, без проверки документов, которые человек пытается предъявить. Поэтому суд в этом деле провёл чёткую границу между законом и шаблоном.

В судебном решении подробно цитируются нормативно-правовые акты: Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», Закон «О правовом режиме военного положения», Постановление Кабмина №57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины». Во всех этих актах чётко предусмотрено: отказ в выезде из страны должен быть обоснован, с указанием конкретных причин и ссылкой на соответствующие нормы. То есть Госпогранслужба обязана действовать исключительно в пределах, определённых Конституцией, законами, правительственными постановлениями и ведомственными приказами.

Судья обратил внимание на то, что даже во время военного положения государство не может произвольно ограничивать базовые права граждан. В тексте решения упоминается статья 33 Конституции Украины: «Каждому, кто на законных основаниях пребывает на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины».

Также суд сослался на статью 2 Протокола №4 к Европейской конвенции по правам человека: «Каждый имеет право покидать любую страну, включая свою собственную». Даже во время войны эти нормы продолжают действовать, и их ограничение возможно только тогда, когда это прямо предусмотрено законом и является необходимым в демократическом обществе.

Сам факт военного положения не может быть универсальным оправданием для любой запретительной меры. Если Госпогранслужба решает кому-то отказать в праве выезда, она должна объяснить: почему именно, на основании какого пункта и какие документы это подтверждают. Многодетному отцу этого так и не объяснили. Его дважды развернули без какого-либо мотивированного решения. Ссылаясь на законодательные нормы, суд подчеркнул:

«Военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, из числа лиц, указанных в пунктах 3–5 части третьей статьи 23 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, имеют право пересекать государственную границу при наличии справки о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период…».

Эта история могла бы остаться одной из сотен подобных, если бы сам мужчина не обратился в суд. Как показывает печальная статистика, ежегодно украинские суды рассматривают иски об обжаловании отказов в пересечении границы во время военного положения. Однако данное дело отличается тем, что запорожская Фемида не просто констатировала формальную ошибку Госпогранслужбы, а провела глубокий анализ правовых оснований. Это значит, что такое решение может стать ориентиром для последующих аналогичных процессов.

Ситуация, в которой оказался многодетный отец, – не о «побеге» от мобилизации. Прежде всего речь идёт о том, как легко в условиях войны можно подменить закон бюрократическим страхом. Пограничники боятся «ошибиться» и часто перестраховываются, необоснованно не выпуская тех, кто имеет право на выезд. А за каждым таким отказом – конкретная человеческая судьба: кто-то едет лечиться, кто-то – к детям-беженцам, а кто-то сопровождает жену или ребёнка с инвалидностью. Когда государственная система начинает действовать без объяснений, гражданин превращается из субъекта права в объект контроля. Суд в Запорожье фактически вернул этот баланс в правильное русло. Он не отменял воинскую обязанность, не предоставлял привилегий, а лишь заставил пограничников объяснять свои действия.

Это решение имеет потенциал стать важным прецедентом. Если граждане начнут ссылаться на него в своих исках, Госпогранслужбе придётся отказаться от предвзятого отношения к своим соотечественникам, которые вынуждены выезжать по уважительным причинам. Ведь каждое новое дело, где суд признаёт действия должностных лиц незаконными, – это уже потенциальное основание для возмещения морального ущерба и дисциплинарных последствий. В таких условиях государство не может позволить себе бесконечно проигрывать собственным гражданам в судах.

В конечном счёте речь идёт не только о пересечении границы. Здесь важным является отношение государственных органов к гражданину во время войны. Может ли человек доверять системе, когда обращается за справедливостью? Мужчина, который дважды стоял перед шлагбаумом из-за отказа, в итоге услышал от суда совсем иное – иск удовлетворить. Это означает, что даже в тяжёлые времена, когда государство держит оборону на всех фронтах, в нём всё ещё есть место для права и справедливости. И когда запорожский судья подписал решение по делу №280/1131/25, он сделал шаг в сторону той самой свободы, которую мы сегодня защищаем.

Ведь сильное государство – не то, которое может запретить, а то, которое даже в самые трудные времена соблюдает свои законы. И когда кто-то выигрывает у него суд, – это не поражение системы, а доказательство того, что она жива.

Автор: Валентин Коваль

