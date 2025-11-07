В Киеве блогер в форме полиции записал видео под российский трек ради хайпа: как все обернулось

Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности 20-летнего киевлянина, который пел российские песни с нецензурной лексикой, одетый в полицейскую форму.
В полиции сообщили, что видео с провокационным контентом обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Сотрудники Дарницкого управления полиции вместе с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя. Молодой человек объяснил, что записал видео ради популярности и увеличения количества подписчиков.
На него составили административный протокол по статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается незаконного использования признаков принадлежности к Нацполиции. Нарушителю грозит штраф до 34 тысяч гривен.
Фото: Полиция Киева
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.