В Киеве блогер в форме полиции записал видео под российский трек ради хайпа: как все обернулось

Фото: Полиция Киева

Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности 20-летнего киевлянина, который пел российские песни с нецензурной лексикой, одетый в полицейскую форму.

В полиции сообщили, что видео с провокационным контентом обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Сотрудники Дарницкого управления полиции вместе с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя. Молодой человек объяснил, что записал видео ради популярности и увеличения количества подписчиков.

На него составили административный протокол по статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая касается незаконного использования признаков принадлежности к Нацполиции. Нарушителю грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Фото: Полиция Киева

