Верховный Суд опубликовал обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике

Материал освещает актуальную судебную практику Верховного Суда по налогообложению дохода за 2025 год.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд представил обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике. Издание содержит выводы, сформулированные по решенным по существу делам Большой Палатой ВС, объединенной палатой Кассационного административного суда и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за весь период функционирования Верховного Суда.

Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по налогообложению дохода за 2025 год, в частности:

мораторий на штрафы за налоговые правонарушения во время военного положения;влияние форс-мажорных обстоятельств на начисление пени за нарушение сроков расчетов по валютным операциям в

условиях военного положения;

правила определения административной юрисдикции споров по искам налогового органа о недействительности сделок фиктивных предприятий и последствиях их недействительности;

невозможность кассационного обжалования постановлений апелляционного суда, устраняющих препятствия для продолжения рассмотрения дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.