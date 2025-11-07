Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд опубликовал обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике

20:19, 7 ноября 2025
Материал освещает актуальную судебную практику Верховного Суда по налогообложению дохода за 2025 год.
Верховный Суд опубликовал обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд представил обзор ключевых правовых позиций по налогообложению и публичной финансовой политике. Издание содержит выводы, сформулированные по решенным по существу делам Большой Палатой ВС, объединенной палатой Кассационного административного суда и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за весь период функционирования Верховного Суда.

Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по налогообложению дохода за 2025 год, в частности:

мораторий на штрафы за налоговые правонарушения во время военного положения;влияние форс-мажорных обстоятельств на начисление пени за нарушение сроков расчетов по валютным операциям в

условиях военного положения;

правила определения административной юрисдикции споров по искам налогового органа о недействительности сделок фиктивных предприятий и последствиях их недействительности;

невозможность кассационного обжалования постановлений апелляционного суда, устраняющих препятствия для продолжения рассмотрения дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва