Верховний Суд опублікував огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики

20:19, 7 листопада 2025
Матеріал висвітлює актуальну судову практику Верховного Суд щодо оподаткування доходу за 2025 рік.
Верховний Суд опублікував огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики
Верховний Суд представив огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики. Видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду та судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за весь період функціонування Верховного Суду.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо оподаткування доходу за 2025 рік, зокрема:

  •  мораторій на штрафи за податкові правопорушення під час воєнного стану;
  •  вплив форс-мажорних обставин на нарахування пені за порушення строків розрахунків за валютними операціями в умовах воєнного стану;
  •  правила визначення адміністративної юрисдикції спорів за позовами податкового органу про недійсність правочинів фіктивних підприємств та наслідки їх недійсності;
  •  неможливість касаційного оскарження постанов апеляційного суду, що усувають перешкоди для продовження розгляду справи.

