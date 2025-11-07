Верховний Суд опублікував огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики

Верховний Суд представив огляд ключових правових позицій щодо оподаткування та публічної фінансової політики. Видання містить висновки, сформульовані у вирішених по суті справах Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду та судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, за весь період функціонування Верховного Суду.
Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо оподаткування доходу за 2025 рік, зокрема:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.