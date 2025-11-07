Россияне накапливают шахеды — Зеленский предупредил о непростой зиме

Владимир Зеленский сообщил, что Россия накапливает ударные дроны для новых атак.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что следующая зима будет сложной для страны из-за накопления российскими силами ударных дронов для будущих атак.

Он отметил, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.

"Мы понимаем, что вызовов будет много, и поэтому нам нужно будет готовиться, в чем мы очень рассчитываем на наших партнеров, чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не в одиночку", - добавил он.

По словам Зеленского, в случае проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд. долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".

