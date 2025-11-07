Практика судов
Россияне накапливают шахеды — Зеленский предупредил о непростой зиме

19:24, 7 ноября 2025
Владимир Зеленский сообщил, что Россия накапливает ударные дроны для новых атак.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что следующая зима будет сложной для страны из-за накопления российскими силами ударных дронов для будущих атак.

Он отметил, что для Украины зима фактически начинается со стартом отопительного сезона. Это то время, когда оккупанты усиливают атаки на критически важную инфраструктуру.

"Мы понимаем, что вызовов будет много, и поэтому нам нужно будет готовиться, в чем мы очень рассчитываем на наших партнеров, чтобы мы прошли эту зиму бок о бок, а не в одиночку", - добавил он.

По словам Зеленского, в случае проблем с газоснабжением Украина уже готовит импорт газа. На это необходимо около 2 млрд. долларов, и украинские чиновники "на пути к решению этого вопроса".

Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

