Росіяни накопичують шахеди — Зеленський попередив про непросту зиму

Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує ударні дрони для нових атак.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що наступна зима буде складною для країни через накопичення російськими силами ударних дронів для майбутніх атак.

Він звернув увагу, що для України зима фактично починається зі стартом опалювального сезону. Це той час, коли окупанти посилюють атаки на критично важливу інфраструктуру.

"Ми розуміємо, що викликів буде багато, і тому нам потрібно буде готуватися, у чому ми дуже розраховуємо на наших партнерів, щоб ми пройшли цю зиму пліч-о-пліч, а не поодинці", - додав він.

За словами Зеленського, на випадок проблем із газопостачанням Україна вже готує імпорт газу. На це необхідно близько 2 млрд доларів, і українські чиновники "на шляху до вирішення цього питання".

