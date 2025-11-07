Премьер Венгрии Орбан прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом, видео

Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Clash Report.

На вопрос о том, встретится ли Трамп с Путиным в Будапештии, президент США ответил: "Шанс всегда есть".

Трамп и Орбан отправились в Овальный кабинет для переговоров.

Ранее Орбан говорил, что его поездка в Вашингтон направлена ​​на открытие "нового раздела в венгерско-американских отношениях с президентом Трампом".

"Наша цель - установить стратегическое партнерство, которое включает энергетические отношения, инвестиции, сотрудничество в оборонной сфере и переговоры по миру после российско-украинской войны", - сообщал Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан стремится воспользоваться этой встречей, чтобы наладить контакты для дальнейшего разговора с Путиным.

Также украинский лидер считает, что Орбан, вероятно, будет поднимать энергетические вопросы, в том числе по поводу последствий санкций и деятельности компаний "Лукойл" и "Роснефть".

