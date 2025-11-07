Исчез вместе с 13,4 млн грн и жил в палатке: начальнику столичного отдела полиции Рыбянскому объявили о подозрении

Полицейскому Юрию Рыбянскому сообщено о подозрении в завладении 13,4 млн грн, которые были вещественными доказательствами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, пропавшего вместе с арестованными деньгами, задержали в Ровенской области.

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что полицейский исчез с долларами США, евро и гривнами в эквиваленте 13,3 млн грн, которые были вещественными доказательствами.

По данным следствия, правоохранитель нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли деньги.

Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, где он скрывался и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пропавшие вещественные доказательства были при нем.

Рыбянскому сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР уточнили, что полицейский скрывался в лесу Ровенской области, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продовольствия и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу. Во время проведения обысков автомобиля и «тайника» правоохранителя были обнаружены и изъяты деньги.

