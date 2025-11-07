Практика судов
  1. В Украине

Исчез вместе с 13,4 млн грн и жил в палатке: начальнику столичного отдела полиции Рыбянскому объявили о подозрении

18:48, 7 ноября 2025
Полицейскому Юрию Рыбянскому сообщено о подозрении в завладении 13,4 млн грн, которые были вещественными доказательствами.
Исчез вместе с 13,4 млн грн и жил в палатке: начальнику столичного отдела полиции Рыбянскому объявили о подозрении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского, пропавшего вместе с арестованными деньгами, задержали в Ровенской области.

В Киевской городской прокуратуре рассказали, что полицейский исчез с долларами США, евро и гривнами в эквиваленте 13,3 млн грн, которые были вещественными доказательствами.

По данным следствия, правоохранитель нарушил установленный порядок хранения вещественных доказательств и оставил денежные средства в своем служебном кабинете, хотя был обязан передать их в банковское учреждение.

Вскоре он перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли деньги.

Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, где он скрывался и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пропавшие вещественные доказательства были при нем.

Рыбянскому сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР уточнили, что полицейский скрывался в лесу Ровенской области, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продовольствия и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу. Во время проведения обысков автомобиля и «тайника» правоохранителя были обнаружены и изъяты деньги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция Киев ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва