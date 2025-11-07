Зник разом із 13,4 млн грн та жив у наметі: начальнику столичного відділу поліції Рибянському оголосили підозру

Поліцейському Юрію Рибянському повідомлено про підозру у заволодінні 13,4 млн грн, які були речовими доказами.

Як писала «Судово-юридична газета», начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського, який зник разом із арештованими грошима, затримали у Рівненській області.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що поліцейський зник з доларами США, євро та гривнями в еквіваленті 13,3 млн грн, які були речовими доказами.

За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив грошові кошти в своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.

Невдовзі він перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.

Поліцейського розшукали через кілька днів на Рівненщині, де він переховувався та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зниклі речові докази були при ньому.

Рибянському повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР уточнили, що поліцейський переховувався у лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі. Під час проведення обшуків автомобіля та «схованки» правоохоронця було виявлено та вилучено гроші.

