Зник разом із 13,4 млн грн та жив у наметі: начальнику столичного відділу поліції Рибянському оголосили підозру

18:48, 7 листопада 2025
Поліцейському Юрію Рибянському повідомлено про підозру у заволодінні 13,4 млн грн, які були речовими доказами.
Зник разом із 13,4 млн грн та жив у наметі: начальнику столичного відділу поліції Рибянському оголосили підозру
Як писала «Судово-юридична газета», начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського, який зник разом із арештованими грошима, затримали у Рівненській області.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що поліцейський зник з доларами США, євро та гривнями в еквіваленті 13,3 млн грн,  які були речовими доказами. 

За даними слідства, правоохоронець порушив встановлений порядок зберігання речових доказів і залишив грошові кошти в своєму службовому кабінеті, хоча був зобов’язаний передати їх до банківської установи.

Невдовзі він перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли й гроші.

Поліцейського розшукали через кілька днів на Рівненщині, де він переховувався та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зниклі речові докази були при ньому. 

Рибянському повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР уточнили, що поліцейський переховувався у лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі. Під час проведення обшуків автомобіля та «схованки» правоохоронця було виявлено та вилучено гроші. 

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

