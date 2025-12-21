Із 24 грудня тривалість відключень світла скоротиться, — Юлія Свириденко

Кабмін перенаправить до 1 ГВт електроенергії для потреб населення, що дозволить зменшити кількість відключень.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін поставив завдання всім відповідальним органам забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення.

Йдеться про обсяг до 1 ГВт електроенергії, який став доступним у результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

За словами Свириденко, цей крок має сприяти збалансуванню енергосистеми та зменшенню кількості відключень електроенергії для громадян.

Водночас уряд працює й за іншими напрямками посилення енергетичної стійкості країни. Серед них — збільшення імпорту електричної енергії, відновлення генерації, пошкодженої внаслідок атак ворога, а також нарощування індивідуальної генерації.

