С 24 декабря продолжительность отключений света сократится, — Юлия Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин поставил задачу всем ответственным органам обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса для нужд населения.
Речь идет об объеме до 1 ГВт электроэнергии, который стал доступен в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.
По словам Свириденко, этот шаг должен способствовать балансированию энергосистемы и уменьшению количества отключений электроэнергии для граждан.
В то же время правительство работает и по другим направлениям усиления энергетической устойчивости страны. Среди них — увеличение импорта электрической энергии, восстановление генерации, поврежденной в результате атак врага, а также наращивание индивидуальной генерации.
