С 24 декабря продолжительность отключений света сократится, — Юлия Свириденко

Кабмин перенаправит до 1 ГВт электроэнергии для нужд населения, что позволит сократить количество отключений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин поставил задачу всем ответственным органам обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса для нужд населения.

Речь идет об объеме до 1 ГВт электроэнергии, который стал доступен в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.

По словам Свириденко, этот шаг должен способствовать балансированию энергосистемы и уменьшению количества отключений электроэнергии для граждан.

В то же время правительство работает и по другим направлениям усиления энергетической устойчивости страны. Среди них — увеличение импорта электрической энергии, восстановление генерации, поврежденной в результате атак врага, а также наращивание индивидуальной генерации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.