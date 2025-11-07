Женщина не доказала факт семейных отношений с военным для получения выплат — детали дела

Суд признал дочь погибшего военного наследницей первой очереди на денежную помощь.

Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о взыскании с сожительницы погибшего военнослужащего неправомерно полученных ею денежных выплат. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Иск подала законная представительница малолетней дочери военнослужащего – её мать. Она пояснила, что отец девочки погиб на войне. После его смерти ребёнок, как единственная наследница первой очереди по закону, приняла наследство на части принадлежавших ему земельного участка и жилого дома.

Женщина указала, что дочь также имеет право на наследование невыплаченного в связи с гибелью денежного обеспечения военнослужащего за июль 2022 года в сумме 236 399 грн. Воинская часть необоснованно перечислила деньги ответчице – якобы его гражданской жене, хотя суд не установил факт их совместного проживания, не зарегистрированного брака и сожительница не входит в круг наследников погибшего.Поскольку она отказалась добровольно вернуть неправомерно полученные средства, истец обратилась в суд с требованием о их взыскании. Новоушицкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, ответчица подала апелляционную жалобу. Она указала, что денежное обеспечение военнослужащего выплачивается членам его семьи, а при их отсутствии – наследникам по обращению. Женщина настаивала, что является членом семьи погибшего и что факт их совместного проживания без регистрации брака с 2017 по 2022 год был установлен решением суда, которое отменили из‑за наличия спора о праве.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд признал доводы апеллянтки необоснованными. Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции: согласно Порядку выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооружённых Сил Украины и некоторым другим лицам, утверждённому приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260, женщина, которая проживала с военнослужащим одной семьёй без регистрации брака, не имеет права на получение его денежного обеспечения в случае гибели (смерти).

Поскольку апеллянтка и военнослужащий не находились в зарегистрированном браке, она не входит в круг лиц, которым согласно Порядку выплачивается причитающееся, но невыплаченное денежное обеспечение.

«Судом правильно констатировано, что дочь погибшего [военнослужащего] является его наследницей первой очереди по закону, надлежащим образом приняла наследство, а значит, право на получение указанного денежного обеспечения принадлежит ей в порядке наследования», — отметил апелляционный суд.

Полный текст постановления апелляционного суда по делу № 680/242/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

