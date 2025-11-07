Жінка не довела факт сімейних відносин з військовим для отримання виплат — деталі справи

Суд визнав доньку загиблого військового спадкоємицею першої черги на грошову допомогу

Хмельницький апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції у справі про стягнення зі співмешканки загиблого військовослужбовця безпідставно отриманих нею грошових виплат. Про це розповіли у суді.

Суть справи

Позов подала законна представниця малолітньої доньки військового – її мати. Вона пояснила, що батько дівчинки загинув на війні. Після його смерті дитина, як єдина спадкоємиця першої черги за законом, прийняла спадщину на частини належних йому земельної ділянки та житлового будинку.

Жінка вказала, що донька також має право на успадкування неотриманого у зв’язку із загибеллю грошового забезпечення військовослужбовця за липень 2022 року в сумі 236 399 грн. Військова частина безпідставно перерахувала гроші відповідачці – начебто його цивільній дружині, хоча суд не встановив факт проживання їх однією сім`єю без реєстрації шлюбу й співмешканка не входить до кола спадкоємців загиблого.

Оскільки вона відмовилася добровільно повернути безпідставно отримані кошти, позивачка звернулася до суду з вимогою про їх стягнення. Новоушицький районний суд Хмельницької області задовольнив позов.

Не погодившись із рішенням, відповідачка подала апеляційну скаргу. Вона вказала, що грошове забезпечення військовослужбовця виплачується членам його сім’ї, а за їх відсутності – спадкоємцям за зверненням. Жінка наполягала, що є членом сім’ї загиблого та що факт їх спільного проживання без реєстрації шлюбу з 2017 по 2022 рік був встановлений рішенням суду, яке скасували через наявність спору про право.

Рішення апеляційного суду

Апеляційний суд визнав доводи апелянтки безпідставними. Колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції: відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260, жінка, яка проживала з військовослужбовцем однією сім’єю без реєстрації шлюбу, не має права на отримання його грошового забезпечення у разі загибелі (смерті).

Позаяк апелянтка та військовослужбовець у зареєстрованому шлюбі не перебували, вона не належить до кола осіб, яким згідно з Порядком виплачується належне, але неотримане грошове забезпечення.

«Судом правильно констатовано, що донька загиблого [військовослужбовця] є його спадкоємцем першої черги за законом, належно прийняла спадщину, а отже, право на отримання вказаного грошового забезпечення належить їй в порядку спадкування», – зазначив апеляційний суд.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 680/242/25 можна ознайомитися в ЄДРСР.

