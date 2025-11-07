Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Білого дому для переговорів із Трампом, відео

Віктор Орбан прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.

Фото: AP/Evan Vucci

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Білого дому для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Clash Report.

На запитання про те, чи зустрінеться Трамп із Путіним у Будапештії, президент США відповів: "Шанс завжди є".

Трамп та Орбан вирушили до Овального кабінету для переговорів.

Раніше Орбан казав, що його поїздка до Вашингтона спрямована на відкриття «нового розділу в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом».

«Наша мета – встановити стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, співпрацю в оборонній сфері та переговори щодо світу після російсько-української війни», - повідомляв Орбан.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орбан прагне скористатися цією зустріччю, щоб налагодити контакти для подальшої розмови з Путіним.

Також український лідер вважає, що Орбан, імовірно, порушуватиме енергетичні питання, зокрема щодо наслідків санкцій та діяльності компаній «Лукойл» і «Роснефть».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.