У Дніпрі ввели мораторій на російськомовний контент у публічному просторі

Рішення про мораторій ухвалив виконком міськради Дніпра.

Фото: facebook.com/govuamova

У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний контент, що передбачає заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради, заявила заявила Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська.

Документ має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів країни-агресора Росії та подолання наслідків тривалої русифікації.

«До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється», — зазначається в рішенні.

Івановська наголосила, що рішення є питанням національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії.

