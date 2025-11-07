В Днепре ввели мораторий на русскоязычный контент в публичном пространстве

Решение о моратории принял исполком горсовета Днепра.

В Днепре был введен мораторий на русскоязычный контент, предусматривающий запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета, заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Целью документа является защита украинского информационного пространства от гибридных влияний страны-агрессора России и преодоление последствий длительной русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской общины запрещается", - отмечается в решении.

Ивановская подчеркнула, что решение является вопросом национальной безопасности, достоинства и памяти жертв российской агрессии.

