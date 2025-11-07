У держбюджеті-2026 закладено ще 50% до зарплат учителів – Оксен Лісовий

Бюджет передбачає зростання окладів на 50% у два етапи для вчителів і викладачів.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий спростував інформацію про те, що проект державного бюджету на 2026 рік, поданий урядом до другого читання, не включає кошти на підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Про це він заявив у офіційному роз’ясненні.

За словами міністра, у проекті бюджету передбачено кошти на підвищення зарплат педагогів у два етапи: з 1 січня 2026 року — на 30% до посадового окладу, а з 1 вересня — ще на 20%, що забезпечить загальне зростання на 50% протягом року. Лісовий наголосив, що інформація про «відмову від підвищення» чи «переспрямування коштів» є неправдивою.

Крім того, за його словами, проект бюджету включає збільшення фінансування для поетапного підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, що входять до структури університетів. У 2026 році також триватиме реформа системи оплати праці педагогів, що також відображено в бюджеті.

