Практика судів
  1. В Україні

У держбюджеті-2026 закладено ще 50% до зарплат учителів – Оксен Лісовий

19:06, 7 листопада 2025
Бюджет передбачає зростання окладів на 50% у два етапи для вчителів і викладачів.
У держбюджеті-2026 закладено ще 50% до зарплат учителів – Оксен Лісовий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий спростував інформацію про те, що проект державного бюджету на 2026 рік, поданий урядом до другого читання, не включає кошти на підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Про це він заявив у офіційному роз’ясненні.

За словами міністра, у проекті бюджету передбачено кошти на підвищення зарплат педагогів у два етапи: з 1 січня 2026 року — на 30% до посадового окладу, а з 1 вересня — ще на 20%, що забезпечить загальне зростання на 50% протягом року. Лісовий наголосив, що інформація про «відмову від підвищення» чи «переспрямування коштів» є неправдивою.

Крім того, за його словами, проект бюджету включає збільшення фінансування для поетапного підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, що входять до структури університетів. У 2026 році також триватиме реформа системи оплати праці педагогів, що також відображено в бюджеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата держбюджет освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва