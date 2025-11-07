В госбюджете-2026 заложено еще 50% к зарплатам учителей – Оксен Лесовой

Бюджет предусматривает рост окладов на 50% в два этапа для учителей и преподавателей.

Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой опроверг информацию о том, что проект государственного бюджета на 2026 год, представленный правительством во второе чтение, не включает средства на повышение заработной платы педагогическим работникам. Об этом он заявил в официальном разъяснении.

По словам министра, в проекте бюджета предусмотрены средства на повышение зарплат педагогов в два этапа: с 1 января 2026 года — на 30% к должностному окладу, а с 1 сентября — еще на 20%, что обеспечит общий рост на 50% в течение года. Лисовой подчеркнул, что информация об «отказе от повышения» или «перенаправлении средств» является ложной.

Кроме того, по его словам, проект бюджета включает увеличение финансирования для поэтапного повышения зарплат педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений и профессиональных предвысших учебных заведений, входящих в структуру университетов. В 2026 году также продолжится реформа системы оплаты труда педагогов, что также отражено в бюджете.

