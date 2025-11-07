Раді рекомендують прийняти за основу законопроект, що стимулюватиме залучення стратегічних інвесторів в Україну

Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроект, який передбачає розширення переліку сфер для реалізації інвестиційних проектів.

Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроект про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" №13352, розроблений з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” шляхом доповнення переліку сфер, у яких може реалізовуватися інвестиційний проект, наступними сферами: оборонно-промисловий комплекс, тваринництво, енергогенерація, діяльність з надання в оренду й експлуатацію будівель, приміщень і споруд для зберігання та складування товарів, а також сферою зрошення, осушення земель (осушувальні, осушувально-зволожувальні та колекторнодренажні системи, до складу яких входять меліоративні мережі каналів та трубопроводів з гідротехнічними спорудами насосними станціями, захисними дамбами.

За наслідками обговорення члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу із подальшим доопрацюванням відповідно до частини першої статті 116 Регламенту ВРУ.

