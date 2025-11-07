Раде рекомендуют принять за основу законопроект, стимулирующий привлечение стратегических инвесторов в Украину

Комитет по экономическому развитию рассмотрел законопроект, предусматривающий расширение перечня сфер для реализации инвестиционных проектов.

Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» №13352, разработанный с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики через внедрение государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» путем дополнения перечня сфер, в которых может реализовываться инвестиционный проект, следующими сферами: оборонно-промышленный комплекс, животноводство, энерго-генерация, деятельность по аренде и эксплуатации зданий, помещений и сооружений для хранения и складирования товаров, а также сферой орошения и осушения земель (осушительные, осушительно-увлажнительные и коллекторно-дренажные системы, в состав которых входят мелиоративные сети каналов и трубопроводов с гидротехническими сооружениями, насосными станциями, защитными дамбами).

По результатам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу с последующей доработкой в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента ВРУ.

