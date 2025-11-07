Практика судов
  1. В Украине

Раде рекомендуют принять за основу законопроект, стимулирующий привлечение стратегических инвесторов в Украину

18:12, 7 ноября 2025
Комитет по экономическому развитию рассмотрел законопроект, предусматривающий расширение перечня сфер для реализации инвестиционных проектов.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект, стимулирующий привлечение стратегических инвесторов в Украину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» №13352, разработанный с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики через внедрение государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» путем дополнения перечня сфер, в которых может реализовываться инвестиционный проект, следующими сферами: оборонно-промышленный комплекс, животноводство, энерго-генерация, деятельность по аренде и эксплуатации зданий, помещений и сооружений для хранения и складирования товаров, а также сферой орошения и осушения земель (осушительные, осушительно-увлажнительные и коллекторно-дренажные системы, в состав которых входят мелиоративные сети каналов и трубопроводов с гидротехническими сооружениями, насосными станциями, защитными дамбами).

По результатам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу с последующей доработкой в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента ВРУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва