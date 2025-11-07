У Києві блогер у формі поліції записав відео під російський трек заради хайпу: чим все обернулося

У Києві покарали 20-річного молодика за спів російських пісень та незаконне використання ознак належності до Нацполіції.

Фото: Поліція Києва

Столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 20-річного киянина, який співав російські пісні з нецензурною лексикою, одягнений у поліцейську форму.

У поліції повідомили, що відео з провокаційним контентом виявили під час моніторингу соціальних мереж. Співробітники Дарницького управління поліції разом із аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника. Молодик пояснив, що записав відео заради популярності та збільшення кількості підписників.

На нього склали адміністративний протокол за статтею 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується незаконного використання ознак належності до Нацполіції. Порушнику загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

