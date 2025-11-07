У Кривому Розі в квартирі здетонувала бойова граната – житель загинув на місці

За даними поліції, бойову гранату підірвав сам загиблий.

У Металургійному районі Кривого Рогу в одній із квартир багатоповерхового будинку стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух не пошкодив сусідні квартири. На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Криворізького районного управління, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертизу.

Обставини інциденту з’ясовують у межах кримінального провадження, відкритого за фактом самогубства.

