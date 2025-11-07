В Кривом Роге в квартире взорвалась боевая граната – житель погиб на месте

По данным полиции, боевую гранату взорвал сам погибший.

В Металлургическом районе Кривого Рога в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области.

По предварительной информации, погибший взорвал боевую гранату. Взрыв не повредил соседние квартиры. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Криворожского районного управления, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Обстоятельства инцидента выясняются в рамках уголовного производства, открытого по факту самоубийства.

