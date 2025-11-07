Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Современные конфликты возникают не только в политической сфере, но и в цифровой среде, где отдельные высказывания могут существенно повлиять на деловую репутацию. Подобная ситуация сложилась вокруг львовской компании, которая обратилась в суд с целью защиты своего имиджа после публичных обвинений.

Сначала казалось, что это обычный конфликт между бизнесом и бывшим партнёром. Однако решение Львовского апелляционного суда по делу № 444/3048/23 стало примером для всего юридического сообщества: украинская Фемида показала, как следует балансировать между свободой слова и правом на репутацию.

Эта история началась с нескольких скандальных публикаций в соцсетях: бывшая сотрудница стала жаловаться на представителей компании по поводу присвоения её авторских материалов. В своих постах она называла их «плагиаторами и ворами», «псевдобухгалтерами». Также обвиняла в «публичных кражах»: писала, что эта фирма якобы не имеет морального права предоставлять услуги, поскольку сама «нарушает закон». Для обычного пользователя это выглядело как негативный, но типичный пост-раскрытие. Для самого юрлица – как удар по имиджу. Текст разлетелся по сети и вызвал волну критических откликов. В ответ компания подала иск в суд о защите деловой репутации: требовала опровержения информации, возмещения морального вреда и компенсации расходов на адвокатов.

Сначала дело рассмотрел Жовковский районный суд Львовской области, который встал на сторону истца: информацию признали недостоверной, автора – обязали удалить посты, опубликовать опровержение, выплатить моральный вред и судебные расходы. Но ответчица с этим не согласилась. Она подала апелляцию, настаивая на том, что выразила лишь собственное мнение, своё видение событий, а не утверждала факты.

Позже в зале Львовского апелляционного суда начались острые дебаты не только о конкретных фразах, но и о пределах свободы слова: можно ли публично называть «вором», если нет судебного приговора? Или это – лишь эмоциональное суждение, которое не подлежит опровержению? Судьи решили буквально разбирать слово за словом, анализируя оскорбительные фразы: «публичные кражи», «плагиаторы и воры», «псевдобухгалтера». То есть проверяли, являются ли они фактическими утверждениями. И здесь началась самая интересная часть – юридическое толкование слов.

Апелляционный суд признал: не всё, что оскорбительно, является фактом. Высказывания вроде «воры» или «плагиаторы» могут быть оценочными суждениями – субъективным мнением, а не утверждением, которое можно проверить. И если это лишь оценка, даже оскорбительная, то она подпадает под защиту свободы слова. В то же время судьи согласились, что отдельные фразы имели вид конкретных фактов: например, утверждение о том, что якобы компания «украла авторство». И именно этот элемент был признан недостоверным, поскольку доказательств «кражи» не представлено.

Особое внимание уделили вопросу деловой репутации юрлица. Это, на первый взгляд, очевидно: компания, работающая на рынке, заботится о своём имидже. Но с точки зрения закона – не всё так просто. Чтобы доказать, что репутация нарушена, нужно показать, что она вообще существует. А это значит – представить доказательства, что бизнес имеет клиентов, положительные отзывы и долгосрочные контракты. В материалах дела не хватало документов, подтверждающих наличие «гудвила» – того нематериального актива, который юристы называют деловой репутацией. И хотя компания объясняла, что её оскорбили, она не смогла доказать, насколько это было болезненно.

Поэтому апелляционный суд решил частично изменить решение суда первой инстанции: признал недостоверным лишь утверждение о «украденном авторстве», а остальные негативные высказывания квалифицировал как оценочные суждения, не подлежащие опровержению: «Анализируя публикации ответчицы как целостные публичные сообщения, коллегия судей считает, что они являются исключительно оценочными суждениями, а не фактическими утверждениями. Такие высказывания имели целью привлечь внимание других лиц к, по мнению ответчицы, несправедливому поведению истца и связанных с ним лиц…».

Упомянутые высказывания, по мнению коллегии судей, были призваны акцентировать внимание читателей на несправедливом поведении, однако они «не выходят за пределы допустимой критики и не являются настолько негативными, что даже при оценочности суждений могут нарушать права истца». Анализируя все эти негативные высказывания, суд пришёл к выводу, что «их не следует считать недостоверной информацией, оскорбительными или такими, что выходят за допустимые пределы общепризнанных норм морали, и тем более такими, которые нарушают нематериальные права и законные интересы истца». При таких обстоятельствах апелляционный суд постановил, что обжалуемое решение суда первой инстанции «подлежит отмене с принятием нового об отказе в удовлетворении иска в целом».

Это дело стало интересным не только для юристов. Оно показало, насколько хрупкой может быть репутация в эпоху соцсетей. Один пост – и компания вынуждена тратить месяцы или даже годы, чтобы восстановить доверие своих клиентов. Но ещё более хрупким оказался баланс между правом на свободу слова и правом не быть облитым грязью.

Судьи взвешивали не только букву закона, но и общественную логику. Если за каждое резкое слово в Facebook тянуть человека в суд – это может превратиться в новую форму цензуры. И в самой постановлении прямо указано: способ защиты, выбранный истцом, не должен выглядеть как наказание за выражение мнения.

Вместе с тем это дело научило бизнес тому, что юридическая защита репутации – непростое дело. Недостаточно доказать, что тебя обидели. Нужно показать, как именно это ударило по деятельности компании, какие конкретно убытки или потери репутационного капитала наступили. В данном случае суд потребовал доказательств, а не предположений.

Для журналистов и юристов это дело стало показательным ещё и потому, что чётко разделило два мира: мир эмоционального высказывания и мир юридического факта. В первом действуют правила морали, во втором – правила доказательств. И именно суд должен определить: где здесь граница? Решение апелляционного суда также послужило предупреждением для тех, кто легко разбрасывается обвинениями в соцсетях. Ведь даже если твои слова – лишь оценка, они могут обернуться судебной волокитой, адвокатами, расходами и нервами…

В конце концов, постановление Львовского апелляционного суда – не просто сухой юридический документ. Это зеркало нашей эпохи, когда слова имеют вес не меньше денег. Репутацию нужно беречь не меньше, чем бизнес-активы, а посты в соцсетях – взвешивать как бухгалтерские балансы. Ведь даже если сегодня ты лишь эмоционально пишешь «воры», завтра у тебя могут спросить: «Где доказательства?». И тогда твоё право на свободу слова столкнётся с законом.

Апелляционный суд сделал мудрый компромисс: не позволил безнаказанно оклеветать бизнес, но и не предоставил оснований, которые бы запретили публичную дискуссию. Это то редкое решение, в котором суд не просто вынес вердикт, но ощутимо восстановил баланс – между честью и правом говорить. В цифровую эпоху, когда посты живут дольше, чем репутации, этот случай напоминает: каждое слово – ответственность. И не только перед судом. Перед людьми, перед клиентами, перед самим собой.

Так что в следующий раз, когда рука потянется к клавиатуре, чтобы написать «воры» или «плагиаторы», стоит вспомнить об этом деле. И о позиции Львовского апелляционного суда о том, как отличать оскорбление от факта…

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.