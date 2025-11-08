Практика судів
Програма «Пакунок школяра» добігає до кінця: до коли можна подати заяву

07:00, 8 листопада 2025
Подати заяву на отримання разової допомоги можна до 15 листопада.
Як відомо, в Україні запровадили виплати за програмою «Пакунок школяра», які спрямовані на підтримку родин із дітьми, що цього року пішли до першого класу.

Як повідомили у Пенсійному фонді, з початку дії ініціативи на потреби 191,3 тисячі першокласників уже спрямовали 956,3 мільйона гривень.

Тим, хто ще не звернувся по допомогу, нагадують: кінцевий термін подання заяв на отримання виплати — 15 листопада 2025 року.

Подати заяву можна:

  • онлайн — через мобільний застосунок «Дія» (розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра). Після вибору даних дитини потрібно відкрити «Дія.Картку» та підписати заяву;
  • офлайн — звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України із необхідними документами.

Для подання заяви в паперовій формі один із батьків або законний представник має надати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Інші документи (свідоцтво про народження, шлюб чи рішення суду) подаються у паперовій формі лише в разі, якщо Пенсійний фонд не може отримати їх електронно.

У заяві необхідно вказати реквізити спеціального рахунку, відкритого в уповноваженому банку.

Допомога надається у безготівковій формі на рахунок зі спеціальним режимом використання. Кошти можна витратити протягом 180 днів на купівлю шкільного одягу, взуття та приладдя в магазинах і у підприємців, які мають відповідний код діяльності.

