Програма «Пакунок школяра» добігає до кінця: до коли можна подати заяву

Як відомо, в Україні запровадили виплати за програмою «Пакунок школяра», які спрямовані на підтримку родин із дітьми, що цього року пішли до першого класу.
Як повідомили у Пенсійному фонді, з початку дії ініціативи на потреби 191,3 тисячі першокласників уже спрямовали 956,3 мільйона гривень.
Тим, хто ще не звернувся по допомогу, нагадують: кінцевий термін подання заяв на отримання виплати — 15 листопада 2025 року.
Подати заяву можна:
Для подання заяви в паперовій формі один із батьків або законний представник має надати:
Інші документи (свідоцтво про народження, шлюб чи рішення суду) подаються у паперовій формі лише в разі, якщо Пенсійний фонд не може отримати їх електронно.
У заяві необхідно вказати реквізити спеціального рахунку, відкритого в уповноваженому банку.
Допомога надається у безготівковій формі на рахунок зі спеціальним режимом використання. Кошти можна витратити протягом 180 днів на купівлю шкільного одягу, взуття та приладдя в магазинах і у підприємців, які мають відповідний код діяльності.
