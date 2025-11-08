Программа «Пакет школьника» подходит к концу: до какого срока можно подать заявление

Подать заявление на получение разовой помощи можно до 15 ноября.

Как известно, в Украине действует программа выплат «Пакет школьника», направленная на поддержку семей с детьми, которые в этом году пошли в первый класс.

Как сообщили в Пенсионном фонде, с начала действия инициативы на нужды 191,3 тысячи первоклассников уже направлено 956,3 миллиона гривен.

Тем, кто еще не обратился за помощью, напоминают: крайний срок подачи заявлений на получение выплаты — 15 ноября 2025 года.

Подать заявление можно:

онлайн — через мобильное приложение «Дія» (раздел Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника). После выбора данных ребенка необходимо открыть «Дія.Карту» и подписать заявление;

офлайн — обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с необходимыми документами.

Для подачи заявления в бумажной форме один из родителей или законный представитель должен предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Другие документы (свидетельство о рождении, о браке или решение суда) подаются в бумажной форме только в случае, если Пенсионный фонд не может получить их в электронном виде.

В заявлении необходимо указать реквизиты специального счета, открытого в уполномоченном банке.

Помощь предоставляется в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Средства можно потратить в течение 180 дней на покупку школьной одежды, обуви и принадлежностей в магазинах и у предпринимателей, имеющих соответствующий код деятельности.

