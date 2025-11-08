Программа «Пакет школьника» подходит к концу: до какого срока можно подать заявление

Как известно, в Украине действует программа выплат «Пакет школьника», направленная на поддержку семей с детьми, которые в этом году пошли в первый класс.
Как сообщили в Пенсионном фонде, с начала действия инициативы на нужды 191,3 тысячи первоклассников уже направлено 956,3 миллиона гривен.
Тем, кто еще не обратился за помощью, напоминают: крайний срок подачи заявлений на получение выплаты — 15 ноября 2025 года.
Подать заявление можно:
Для подачи заявления в бумажной форме один из родителей или законный представитель должен предоставить:
Другие документы (свидетельство о рождении, о браке или решение суда) подаются в бумажной форме только в случае, если Пенсионный фонд не может получить их в электронном виде.
В заявлении необходимо указать реквизиты специального счета, открытого в уполномоченном банке.
Помощь предоставляется в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Средства можно потратить в течение 180 дней на покупку школьной одежды, обуви и принадлежностей в магазинах и у предпринимателей, имеющих соответствующий код деятельности.
