Во Львовской области школы переводят на «дистанционку» и вводят «масочный режим» в больницах

Причиной явился резкий рост случаев ОРВИ в области.

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Во Львовской области все школы с 18 февраля на 11 дней переходят на дистанционное обучение из-за резкого роста случаев ОРВИ. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Также в больницах вводится «масочный режим». Там, в частности, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

Соответствующее решение приняла Комиссия облгосадминистрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Причина: резкий рост случаев ОРВИ в нашей области. За прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высок.

Также вводят «масочный режим» в больницах, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

Прошу всех соблюдать эти требования для своей безопасности. Берегите себя!» — подчеркнул Козицкий.