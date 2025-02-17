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Во Львовской области школы переводят на «дистанционку» и вводят «масочный режим» в больницах

11:26, 17 февраля 2025
Причиной явился резкий рост случаев ОРВИ в области.
Во Львовской области школы переводят на «дистанционку» и вводят «масочный режим» в больницах
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Во Львовской области все школы с 18 февраля на 11 дней переходят на дистанционное обучение из-за резкого роста случаев ОРВИ. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Также в больницах вводится «масочный режим». Там, в частности, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

Соответствующее решение приняла Комиссия облгосадминистрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Причина: резкий рост случаев ОРВИ в нашей области. За прошедшую неделю зафиксировали более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это означает, что уровень заболеваемости очень высок.

Также вводят «масочный режим» в больницах, ограничили посещение пациентов и запретили массовые мероприятия в помещениях.

Прошу всех соблюдать эти требования для своей безопасности. Берегите себя!» — подчеркнул Козицкий.

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Львов школа

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