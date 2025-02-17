Аварийные отключения света в отдельных регионах отменены — Укрэнерго

В Укрэнерго заявили, что сейчас идет процесс заживления обесточенных потребителей.

Фото: freepik.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине ввели аварийные отключения света.

Позже в Укрэнерго сообщили, что примененные утром аварийные отключения в отдельных регионах уже отменены. Идет процесс заживления обесточенных потребителей.

«Потребление электроэнергии возросло из-за похолодания. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00», – заявили в компании.

Отмечается, что сегодня по состоянию на 8:00 его уровень был на 2,4% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина – существенное похолодание в большинстве регионов Украины.

Также там напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Для сбалансирования энергосистемы сегодня утром в отдельных регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Первоначально отключались промышленные потребители (где это возможно). Пока ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут заживлены», - добавили в Укрэнерго.

Также граждан призвали экономно потреблять электроэнергию в период с 06:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Киевской, Сумской и Днепропетровщине ввели графики отключений света.

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