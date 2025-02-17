В Киеве, Киевской, Сумской и Днепропетровщине ввели графики отключений света

В трех областях были введены графики аварийных отключений.

Фото: freepik.com

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В понедельник, 17 февраля, в Киев, Киевщина, Днепропетровщина применены экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения», - говорится в сообщении.

Кроме того, графики отключений света ввели в Сумской области.

«По указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумщины в 08:30 введены графики аварийных отключений», - заявили в АО «Сумыоблэнерго».

В настоящее время на Сумщине графики действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

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