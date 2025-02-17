У Києві, на Київщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки відключень світла

У трьох областях ввели графіки аварійних відключень.

Фото: freepik.com

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У понеділок, 17 лютого, у Київ, Київщина, Дніпропетровщина застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомила пресслужаб ДТЕК.

«За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення», - сказано у повідомленні.

Крім того, графіки відключень світла запровадили на Сумщині.

«За вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини о 08:30 введені графіки аварійних відключень», - заявили в АТ «Сумиобленерго».

Наразі на Сумщині графіки діють для 1 та 2 черг споживачів.

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