У Києві, на Київщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки відключень світла

У понеділок, 17 лютого, у Київ, Київщина, Дніпропетровщина застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомила пресслужаб ДТЕК.
«За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення», - сказано у повідомленні.
Крім того, графіки відключень світла запровадили на Сумщині.
«За вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини о 08:30 введені графіки аварійних відключень», - заявили в АТ «Сумиобленерго».
Наразі на Сумщині графіки діють для 1 та 2 черг споживачів.
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