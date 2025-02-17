Аварійні відключення світла в окремих регіонах скасовані — Укренерго

В Укренерго заявили, що наразі триває процес заживлення знеструмлених споживачів.

Фото: freepik.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запровадили аварійні відключення світла.

Згодом в Укренерго повідомили, що застосовані вранці аварійні відключення в окремих регіонах – вже скасовані. Триває процес заживлення знеструмлених споживачів.

«Споживання електроенергії зросло через похолодання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00», - заявили у компанії.

Зазначається, що сьогодні станом на 8:00, його рівень був на 2,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — суттєве похолодання у більшості регіонів України.

Також там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

«Для збалансування енергосистеми — сьогодні вранці в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово відключались промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження вже не застосовуються. Найближчим часом усі знеструмлені споживачі будуть заживлені», - додали в Украенерго.

Також громадян закликали ощадливо споживати електроенергію у період з 06:00 до 22:00.

Раніше повідомлялося, що у Києві, на Київщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки відключень світла.

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