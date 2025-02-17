Першочергово вимикатимуть промислових споживачів та бізнес —  в Україні запровадили аварійні відключення світла

В Укренерго заявили, що обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

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У понеділок, 17 лютого по всій території України застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово світло вимикатимуть промисловим споживачам та бізнесу. Про це повідомили в «Укренерго».

Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

«Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві, на Київщині, Сумщині та Дніпропетровщині ввели графіки відключень світла.

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