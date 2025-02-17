Первоочередно будут выключать промышленных потребителей и бизнес — в Украине ввели аварийные отключения света

В Укрэнерго заявили, что ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях.

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В понедельник, 17 февраля, по всей территории Украины применены аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь свет будут выключать промышленным потребителям и бизнесу. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты.

«Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Киевской, Сумской и Днепропетровщине ввели графики отключений света.

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