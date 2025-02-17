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У Львівській області школи переводять на «дистанційку» та запроваджують «масковий режим» у лікарнях

11:26, 17 лютого 2025
Причиною стало різке зростання випадків ГРВІ в області.
У Львівській області школи переводять на «дистанційку» та запроваджують «масковий режим» у лікарнях
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У Львівській області всі школи з 18 лютого на 11 днів переходять на дистанційне навчання через різке зростання випадків ГРВІ. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також у лікарнях запроваджують «масковий режим». Там, зокрема, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

Відповідне рішення ухвалила Комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Причина: різке зростання випадків ГРВІ у нашій області. За минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це означає, що рівень захворюваності дуже високий.

Також запроваджують «масковий режим» у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

Прошу всіх дотримуватися цих вимог для власної безпеки. Бережіть себе!» — наголосив Козицький.

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Львів школа

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