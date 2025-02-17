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Мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в Реестр военнообязанных

10:15, 17 февраля 2025
Относительно мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы за границей до 24 апреля 2024 года, ГМС единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в Реестр военнообязанных
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В отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, обратившихся в обособленное подразделение до 24 апреля 2024 г. (включительно) для оформления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и которые их не получили, Государственная миграционная служба единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Это предусматривают изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах №932, которые Кабмин внес постановлением от 14 февраля 2025 года №163.

Речь идет о следующем перечне сведений:

  • оцифрованный образ лица;
  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
  • дата рождения;
  • место рождения;
  • пол;
  • место жительства и местонахождение;
  • реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
  • сведения о гражданстве;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (при наличии);
  • сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

На основании этих сведений, полученных Минобороны, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки осуществляется взятие указанных лиц на военный учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Взятие на военный учет указанных граждан Украины осуществляется ТЦК по зарегистрированному или задекларированному их месту жительства, а в случае, когда местожительство не зарегистрировано или не задекларировано, — ТЦК, определенными Генштабом Вооруженных Сил. Взятие на военный учет указанных лиц производится без направления военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Также Кабмин внес изменения в порядок внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятия на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины. Такое внесение данных в Реестр «Оберег» осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ДМС, других информационных систем, реестров и баз (банков) данных в соответствии со статьей 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов военно-обязательных и резервистов» резервистов средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Следовательно, эти данные о 17-24-летних лицах могут браться также из реестров МВД, Минюста, Государственной налоговой службы, Пограничной службы, МОН, Пенсионного фонда и других.

Кроме того, автоматически будут «подтягиваться» данные об установлении, изменении группы инвалидности (в частности, группе инвалидности, причине и сроке, на который установлена ​​инвалидность).

Автор: Наталя Мамченко

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Мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в Реестр военнообязанных

Относительно мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы за границей до 24 апреля 2024 года, ГМС единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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