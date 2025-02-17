На Чорнобильській АЕС призупинили роботи з гасіння пожежі

Наразі відкритих осередків тління мембрани не спостерігається.

Фото: dazv.gov.ua

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Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 16 лютого на Чорнобильській АЕС продовжували гасити зовнішню обшивку укриття.

17 лютого Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що станом на 07:00 роботи з гасіння пожежі призупинено, проте це не означає їх завершення.

«Відкритих осередків тління мембрани не спостерігається, триває моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, додали у ДАЗВ.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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