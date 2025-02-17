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Зеленский сообщил, каких деталей не хватает в соглашении с США по ископаемым

14:44, 17 февраля 2025
По словам Владимира Зеленского, ключевой вопрос не в том, что Украина может дать, а в том, что она может получить.
Зеленский сообщил, каких деталей не хватает в соглашении с США по ископаемым
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Украина заинтересована в подписании соглашения с Соединенными Штатами Америки об использовании природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы оно учитывало ключевые интересы страны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами.

По его словам, ничего «принципиально нового» в этом соглашении нет – подобные договоренности существовали в то или иное время.

«Но ключевой вопрос не в том, что Украина может дать, а в том, что она может получить... Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США», – заверил он.

Зеленский подчеркнул, что он также говорил американскому президенту Дональду Трампу, что Украина хочет подписать соглашение.

«Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время она не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме», – сказал Зеленский.

Некоторые детали в документе, по его словам, могут меняться с течением времени, но фундаментальные вещи должны быть четко определены.

Как отметил Зеленский, например, если в документе говорится о гарантиях безопасности, то следует рассмотреть их в контексте НАТО или альтернативных механизмах. По его словам, гарантии безопасности – это не только военная помощь, но и экономические и политические обязательства.

Также Президент Украины добавил, что Украина приветствует инвестиции со стороны США, но ключевой вопрос не просто в получении ресурсов, а в создании инвестиций.

«Украина – не просто страна сырья, и это должно быть четко зафиксировано в документе», – сказал Зеленский.

Ранее сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции безопасности заявлял, что наличие в Украине полезных ископаемых на $3 трлн является весомым аргументом, чтобы продолжать поддержку.

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Владимир Зеленский

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