Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта

Правительство обнародовало постановление о стабилизации цен на лекарства в аптеках.

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Кабинет Министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены. Об этом говорится в постановлении от 14 февраля 2025 года № 168.

Так, изменения устанавливают следующее:

1. на лікарські засоби (крім радіофармацевтичних лікарських засобів, наркотичних, психотропних лікарських засобів, медичних газів, а також лікарських засобів, що містять прекурсори), включені до Національного переліку основних лікарських засобів, які придбаваються за рахунок джерел, не заборонених законодавством, крім коштів державного та/або місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 8 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки, виходячи із закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищують такі розміри:

на ліки вартістю до 100 гривень — 25%,

від 100 до 500 гривень — 20%,

від 500 до 1000 гривень – 15%,

більше ніж 1000 гривень — 10%.

2. на лікарські засоби (крім лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, радіофармацевтичних лікарських засобів, наркотичних, психотропних лікарських засобів, медичних газів, а також лікарських засобів, що містять прекурсори), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, які придбаваються за рахунок джерел, не заборонених законодавством, крім коштів державного та/або місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 8 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки, виходячи із закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищують такі розміри:

до 500 гривень — 25%,

від 100 до 500 гривень — 20%,

більше ніж 1000 гривень — 10%.

3. на лікарські засоби (крім лікарських засобів, що містять прекурсори і підлягають відпуску без рецепту, а також лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів і підлягають відпуску без рецепту), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску без рецепту, які придбаваються за рахунок джерел, не заборонених законодавством, крім коштів державного та/або місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 8 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 35 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

4. на лікарські засоби (крім радіофармацевтичних лікарських засобів, наркотичних, психотропних лікарських засобів, медичних газів, лікарських засобів, що містять прекурсори, лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу або реімбурсації), які придбаваються та/або відшкодовуються повністю або частково за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, граничні постачальницькозбутові надбавки не вище ніж 8 відсотків, що нараховуються до оптововідпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

5. на лікарські засоби (крім препаратів інсуліну) та медичні вироби, вартість яких підлягає реімбурсації відповідно до законодавства, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 8 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

6. на препарати інсуліну, вартість яких підлягає реімбурсації відповідно до законодавства, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 8 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

7. на лікарські засоби, роздрібна ціна яких за упаковку з урахуванням податків не перевищує 50 гривень, які купуються за рахунок джерел, не заборонених законодавством, крім коштів державного та/або місцевих бюджетів, дія пунктів 1—3 не поширюється.

Також з 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

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