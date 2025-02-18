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Южная Корея приняла на вооружение новую тактическую ракету, способную уничтожать подземные бункеры

19:37, 18 февраля 2025
Южная Корея представила ракету «Ure» для борьбы с артиллерией КНДР.
Южная Корея приняла на вооружение новую тактическую ракету, способную уничтожать подземные бункеры
Фото: Yonhap
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Вооруженные силы Южной Кореи приняли на вооружение мощную тактическую баллистическую ракету класса «земля-земля», которая способна уничтожать подземные объекты Северной Кореи, включая бункеры и дальнобойную артиллерию, спрятанную в горных пещерах и туннелях.

Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейский Комитет начальников штабов.

Новая ракета, названная «Ure» (что в переводе с корейского означает «Гром»), разработана для точного поражения артиллерийских установок большой дальности Северной Кореи, которые расположены вблизи межкорейской границы, на расстоянии до 180 км. Она позволяет нанести скоординированный удар по стратегическим целям на территории КНДР.

Как отмечают военные эксперты, принятие на вооружение этой ракеты призвано усилить сдерживание военных угроз со стороны Северной Кореи, в частности в контексте постоянной угрозы, висящей над Сеулом и столичным регионом, где сосредоточено около половины населения страны.

Это решение стало важным шагом для улучшения способности Южной Кореи нейтрализовать артиллерийские угрозы КНДР в случае вооруженного конфликта.

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оружие КНДР Южная Корея

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