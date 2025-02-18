Південна Корея ухвалила на озброєння нову тактичну ракету, здатну знищувати підземні бункери

Південна Корея представила ракету «Ure» для боротьби з артилерією КНДР.

Фото: Yonhap

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Збройні сили Південної Кореї прийняли на озброєння потужну тактичну балістичну ракету класу «земля-земля», яка здатна знищувати підземні об'єкти Північної Кореї, включаючи бункери та далекобійну артилерію, заховану в гірських печерах і тунелях.

Про це повідомляє агентство Yonhap, посилаючись на південнокорейський Комітет начальників штабів.

Нова ракета, названа «Ure» (що в перекладі з корейської означає «Грім»), розроблена для точного ураження артилерійських установок великої дальності Північної Кореї, які розташовані поблизу міжкорейського кордону, на відстані до 180 км. Вона дозволяє завдати скоординованого удару по стратегічних цілях на території КНДР.

Як зазначають військові експерти, ухвалення на озброєння цієї ракети покликане посилити стримування військових загроз з боку Північної Кореї, зокрема в контексті постійної загрози, що висить над Сеулом і столичним регіоном, де зосереджено близько половини населення країни.

Це рішення стало важливим кроком для покращення здатності Південної Кореї нейтралізувати артилерійські загрози КНДР у разі збройного конфлікту.

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