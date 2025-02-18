Чи може родина отримувати дві субсидії — на оплату комуналки та на придбання твердого палива

У Пенсійному фонді роз’яснили питання отримання субсидій.

Фото: nov-rada.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи може родина, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, подати документи ще й на субсидію для придбання твердого палива.

«Так, може, але за певних умов», - зазначили у ПФ.

Там наголосили, що домогосподарства, які використовують для обігріву житла лише тверде паливо (без централізованого опалення, природного газу чи електроенергії), мають право на отримання житлової субсидії для придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлова субсидія на тверде паливо призначається один раз на рік за особистим зверненням людини. Вона розраховується індивідуально, з урахуванням встановлених норм, граничної вартості палива та доходів домогосподарства.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг (електроенергія, водопостачання тощо) розраховується з місяця звернення до кінця поточного календарного року.

«Якщо людина звертається за субсидією на тверде паливо, вона також може подати заяву на отримання субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.

Якщо субсидія на оплату житлово-комунальних послуг уже була призначена, але потрібно отримати субсидію на тверде паливо, — слід подати окрему заяву», - сказано у повідомленні.

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