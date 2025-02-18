Может ли семья получать две субсидии — на оплату коммуналки и на приобретение твердого топлива

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос получения субсидий.

Фото: nov-rada.gov.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли семья, получающая субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, подать документы еще и на субсидию для приобретения твердого топлива.

«Да, можна, но при определенных условиях», - отметили в ПФ.

Там подчеркнули, что домохозяйства, которые используют для обогрева жилья только твердое топливо (без централизованного отопления, природного газа или электроэнергии), имеют право на получение жилищной субсидии для приобретения твердого и жидкого бытового топлива.

Жилищная субсидия на твердое топливо назначается раз в год за личным обращением человека. Она рассчитывается индивидуально с учетом установленных норм, предельной стоимости топлива и доходов домохозяйства.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение) рассчитывается с месяца обращения до конца текущего календарного года.

«Если человек обращается за субсидией на твердое топливо, он может подать заявление на получение субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Если субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг уже была назначена, но нужно получить субсидию на твердое топливо, следует подать отдельное заявление», - сказано в сообщении.

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